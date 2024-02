Una pornostar americana celebra l’Iran

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) LaBrittni Rayne Whittington, in arte “Whitney Wright”, è a Teheran con l’hijab in testa e con le braccia e le gambe coperte da abiti lunghi e scuri per... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Attiviste accusano il regime di doppio standard: ‘Noi uccise per non porte il velo, lei ospite’. L’attrice: ‘Ero lì in vacanza’ ...La visita di Whitney Wright, una famosa pornostar che nel privato è impegnata nella causa palestinese, a Teheran ha suscitato dibattiti e critiche tra gli iraniani in esilio ...Si chiama Whitney Wright e nelle ultime settimane di guerra si è dichiarata filo-palestinese. Le accuse: il governo che uccide le ragazze senza velo la usa per spingere la propaganda contro Israele ...