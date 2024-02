Un Sanremo moderato che evita la retorica ma pure i picchi comici Più divertenti i cantanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Mica facile in questa prima serata dalla share strepitosa il mio gioco dei top e del flop, o meglio del peggio e del meglio. Non facile perché mi pare che la tendenza (ma siamo solo all’inizio) sia di non rischiare cadute nell’abisso. Anche i momenti tradizionalmente più pericolosi, quelli dedicati a chi non c’è più, hanno saputore l’imbarazzante. Dignitosa la presenza e la lettera della madre del giovane musicista ucciso la scorsa estate a Napoli; addirittura sorprendente l’omaggio a Toto Cotugno realizzato con la proiezione della sua esibizione al festival del 1990 accompagnata dal vivo dall’orchestra. Vincente la scelta della canzone, Amori, la più bella del suo repertorio, come dimenticare la sua presenza nel film di Castellitto Non ti muovere. Purtroppo questa tendenza alla moderazione che ha eliminato il peggio, si è ...