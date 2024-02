Un posto al sole | trama 7 febbraio 2024 | una grande gioia per Viola

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Bruni finalmente ritroverà il sorriso ad Unal, come rivela ladi mercoledì 7. La professoressa, infatti, riuscirà a vincere l'ostilità di Antonio e si riavvicinerà a lui. Il bambino, negli ultimi tempi, ha iniziato a comportarsi in modo molto ribelle e provocatorio con sua madre, dopo aver scoperto che lei e Damiano avessero intrapreso una relazione d'amore. Antonio, da quel momento in poi, ha manifestato il proprio disappunto verso la condotta die ha messo in atto dei veri e propri comportamenti oppositivi che hanno gettato nello sconforto la donna.ha provato in tutti i modi ad accorciare le distanze con suo figlio, arrivando persino a chiedere aiuto ad Eugenio, ma tutti i suoi tentativi sono ...