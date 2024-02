Un orso bianco che dorme su un iceberg alla deriva | lo scatto vince il Wildlife Photographer of the Year

Ritrae un orso bianco ad dorme ntato si un letto scavato in un piccolo icerberg alla deriva, la foto che promette di diventare un' icona della ... (quotidiano)

La foto di un orso bianco che dorme su un «letto di ghiaccio» ha vinto il concorso Wildlife Photographer of the Year

Si intitola «Ice bed» – in italiano, «letto di ghiaccio» – la foto che si è aggiudicata il premio Wildlife Photographer of the Year, il concorso ... (open.online)