Un incidente in piazza Fontana fa arrestare tre pusher | si erano innervositi alla vista dei vigili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Milano, 7 febbraio 2024 – Arrestati ieri in pieno centro tre spacciatori tunisini, con precedenti per droga, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.le 7.30 quando la polizia di Stato li ha notati in: in strada c'era la polizia locale per i rilievi di une, a poca distanza, i tre, di 18, 19 e 21 anni. Tutti e tre si sono subito, non collaborando con la polizia per l'identificazione, e uno ha passato un involucro di stagnola (che poi si è scoperto contenere droga) a un altro. Nel mentre ricevevano telefonate continue, verosimilmente da clienti che li contattavano per acquistare lo stupefacente. Gli agenti sono passatiperquisizione, trovando addosso ai tre 10 grammi di eroina, 7 di hashish e 3 di cocaina. A quel punto le forze ...