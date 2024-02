Ultimi giorni per il bonus pubblicità 2023

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Venerdì 9 febbraio 2024 è il termine ultimo per presentare la dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio. Ilinvestimenti pubblicitari, c.d., è una misura agevolativa destinata alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Condizione indispensabile per poterne beneficiare è l’incremento di almeno 1% dei costi persostenuti nelrispetto all’anno precedente. L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati. Tuttavia, tale credito è concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale, pertanto, se l’importo ...