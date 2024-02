Ultime Notizie Roma del 07-02-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Esterina primo piano il piano proposto da maschio per un cessate il fuoco a Gaza si articola in tre fasi e prevede il rilascio di tutti gli ostaggi italiani in cambio di detenuti palestinesi la ricostruzione della striscia e completo ritiro delle truppe italiane te lo posso citato da router Se c’è una prima fase in cui viene consentita la ricostruzione degli ospedali e dei campi profughi a casa insieme ritiro dei militari italiani dalle arie popolate della Striscia la seconda fase di rilascio di tutti gli stati i maschi si svegliano in cambio di un certo numero di prigionieri palestinesi e del completo ritiro delle truppe dagadà meno terza fase che durerà 45 giorni verranno cambiati i resti e corpi La controproposta che prevede tre fasi ...