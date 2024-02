Ultime Notizie Roma del 07-02-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra medioriente in apertura il portami le torri dei Catari dell’Egitto a Marta ha proposto un piano di cessate il fuoco in tre che prevederebbe lo scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi la restituzione di corpi o resti delle persone uccise la costruzione di case ritiro completo delle Poste Italiane delle entrate in particolare ti chiede la liberazione di Israele prima che fino a 50 ostaggi potrebbero essere morti rivela il Wall Street Journal intanto aiuti hanno Lancia missili balistici Ciampi nave del territorio dello Yemen verso due navi mercantili che si trovavano nella parte meridionale del Mar Rosso e del Golfo di Aden E ora la guerra lanciato dall’esercito Russo colpita anche chiedo è una parte della capitale rimasta senza corrente elettrica della ex ...