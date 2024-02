UFFICIALE – Milan-Napoli affidata a Doveri

Ancora una settimana in sotto numero e poi, per quanto riguarda il blocco dei difensori centrali del Milan, ci dovrebbero essere delle buone notizie. Già, perché la fase di recupero di Malick Thiaw, ...Andrea Poli è un giocatore della Pro Sesto, ora è ufficiale. Dopo alcune settimane di allenamenti con la squadra lombarda, il giocatore ha deciso di accettare la proposta del club. L'ex centrocampista ...Novità per quanto riguarda il Napoli di Walter Mazzarri. In vista del match contro il Milan di domenica, la squadra azzurra recupera parzialmente Mathias Olivera e Alex Meret, che hanno svolto una par ...