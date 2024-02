Uefa | definito il sistema di distribuzione dei ricavi ai club 2024-2027

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) E’ andata in scena una riunione del Comitato Esecutivo dell’ed è stata approvata la Strategia-30 “Uniti per il successo”. L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo del calcio in ogni comunità in tutta Europa, preservando il legame tra calcio di base e le competizioni d’élite. Si basa su 7 valori chiave: Rispetto Uguaglianza Equità Apertura Unità Integrità Eccellenza. E’ stato inoltre approvato ildideiper le competizioni permaschili-27: di 4,4 miliardi di euro, il 10% (440 milioni di euro) è destinato alla solidarietà, il 7% (308 milioni di euro) ainon partecipanti e il 3% (132 milioni di euro) aidei turni di qualificazione. In più 25 milioni di ...