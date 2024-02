UeD | Cristian e Valentina e la prima notte insieme | «Emozionante e intensa»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo la scelta a Uomini e Donne,Forti ePesaresi hanno rilasciato un'intervista sul magazine del programma in cui hanno raccontato come stia procedendo la loro relazione. I due sono partiti dalla loro, la quale si è rivelata particolarmente "". Successivamente, poi, sono passati a parlare della loro relazione, di come la stanno vivendo e, naturalmente, di quelli che sono i progetti futuri che hanno. Nel corso dell'intervista, però, c'è stato anche un riferimento a Virginia Degni, la non scelta dell'ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi. Seè stata piuttosto tranquilla nel parlare di lei, lo stesso non può dirsi per il ragazzo.Forti e ...