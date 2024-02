Ue | Meloni | ' in passato su 126 mld fondi spesi solo 46 | non possiamo permettercelo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'Aquila, 7 feb. (Adnkronos) - "Quando siamo arrivati al governo abbiamo fatto un appromento dello stato delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, risorse principe per combattere le disparità e i divari tra i territori: molte risorse, cofinanziamento, cicli pluriennali di finanziamento, che non sempre si riuscivano a spendere e non sempre a spendere tutti. Nella situazione in cui ci troviamo, in cui le risorse mancano sempre, averle e non spenderle non ce lopermettere". Così la presidente del Consiglio Giorgia, a L'Aquila per la firma dell'Accordo di coesione e sviluppo tra governo e regione Abruzzo. La premier ha ricordato come, della programmazione 2014-2020, "su 126 miliardi ne risultavanoal 202246", dunque "invece di reiterare un meccanismo che aveva dei problemi di funzionamento, abbiamo attuato un confronto con tutte le Regioni" per fare "scelte strategiche diverse e condivise". Poi, con il decreto Sud, sono stati istituiti "gli accordi di sviluppo e coesione", con priorità "condivise" da regioni e governo, anche per "evitare sovrapposizioni". Passa da qui, ha inoltre spiegato, la decisione di affidare al ministro Raffaele Fitto la delega aie al Pnrr, affinché ci fosse dietro la stessa 'regia'.