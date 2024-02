UE Bergamini FI | Decisione che va in giusta direzione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Ladella Commissione europea di ritirare il regolamento che prevedeva di dimezzare l’utilizzo i fitofarmaci da qui al 2030 è un’ottima notizia, unapragmatica che va nella. Forza Italia si è battuta molto affinché questo regolamento venisse ritirato, perché era più il frutto di una deriva ideologica, di matrice ecologista e ambientalista, che non di qualcosa davvero utile per chi fa agricoltura in Europa”. Lo ha detto Deborah, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, a Tg2 Post. “Le politiche in favore dell’ambiente e dell’ecologia sono prioritarie per il futuro dell’Europa, ma devono sapere stare al passo con le necessità reali di chi in Europa deve produrre, deve fare industria, impresa, agricoltura e pesca. Questo è l’impegno che, come Forza ...