Ucraina | sindaco | ‘a Kiev 6 feriti dopo attacco russo’

Martedì la decisione in Giunta: "Emerse informazioni non disponibili al momento dell'esame della domanda" "Martedì proporrò alla Giunta comunale di ... (sbircialanotizia)

Ucraina - sindaco Modena verso revoca sala per convegno filorusso su Mariupol

(Adnkronos) – “Martedì proporrò alla Giunta comunale di prendere in considerazione la revoca del noleggio della sala civica di via Viterbo per ... (giornaledellumbria)