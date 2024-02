Ucraina | Oms-Unicef | 1 552 attacchi a sanità con 112 morti e danni a 3 800 scuole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Milano, 7 feb. (Adnkronos Salute) - "Cresce l'impatto deglialla salute e all'istruzione in". A segnalarlo in una nota sono Jarno Habicht, il rappresentante dell'Organizzazione mondiale della(Oms) del Paese alle prese con un conflitto con la Russia che dura ormai da 2 anni, e Munir Mammadzade, rappresentante dell'. "Siamo profondamente preoccupati", scrivono in una nota congiunta, parlando in particolare di un "recente e drastico aumento degliche colpiscono civili e beni civili in tutta l', in particolare le strutture sanitarie e scolastiche. Gliletali sono continuati senza sosta". Dal febbraio 2022 l'Oms ha documentato, riferiscono, 1.552allache hanno colpito ...