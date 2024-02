Ucraina | missili russi Kiev e Est Paese

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 7.56 Nuovi attacchi delle forze armate russe sulla capitale dell'e sull'Est delè stata bersagliata danel bel mezzo della visita dell'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Borrell, che si è dovuto rifugiare assieme alla delegazione Ue nel sotterraneo dell'hotel in cui alloggia. Una parte diè rimasta senza elettricità. Il sindaco Klitschko ha fatto sapere che due linee dell'alta tensione sono state danneggiate da detriti di razzi abbattuti.Le forze armate ucraine affermano di aver abbattuto 12 droni.

Roma, 6 febbraio 2024 - Ancora notizie terribili arrivano dalla Guerra in Ucraina : un bambino di due mesi è morto in seguito ad un attacco ... (quotidiano)

Guerra in Ucraina, notizie di oggi 7 febbraio. Un ampio attacco missilistico è stato lanciato questa mattina in diverse ondate dall'esercito russo sull'Ucraina, anche sulla ...Quando Vladimir Putin ordinò l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, non solo sconvolse l’ordine basato ...stavano pensando di colpire i siti missilistici in Russia con missili a lungo raggio ...Le forze russe hanno lanciato nella notte 15 droni kamikaze del tipo Shahed-136/131 sull'Ucraina, 12 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo hanno reso noto le Forze Armate ...