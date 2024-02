Ucraina | le news | missile russo verso la Polonia | decollano tre F-16 da Varsavia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 febbraio 2024 –latre F-16 da. Torna a salire al massimo la tensione nel conflitto. Nel massiccio raid di Mosca, Kiev è rimasta senza elettricità. Mentre laha attivato il suo protocollo di difesa aereo e l’aviazione diè stata schierata in volo e sono decollati tre F-16. Lo riporta R. Illanciato contro l’è volato a venti chilometri dal confine polacco. Lo riporta il sito di informazione Rbc. Le autorità polacche hanno fatto sapere di aver attivato tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo, aggiungendo che la ‘’leadership della Repubblica di ...

Un ampio attacco missilistico è stato lanciato in queste ore dall'esercito russo su diverse città dell’Ucraina, compresa la capitale dove molti quartieri sono rimasti senza corrente elettrica.Un bambino di 2 mesi è morto in seguito ad un attacco missilistico russo nella notte che ha colpito edifici civili e un albergo nella regione orientale di Kharkiv, ha riferito su… Leggi ...KIEV – Un attacco missilistico è stato lanciato stamattina dall’esercito russo sull’Ucraina, anche sulla capitale dove una parte della città è rimasta senza corrente elettrica. Durante le ondate di at ...