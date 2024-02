Ucraina due anni dopo | né vincitori né vinti Come cent’anni fa nelle trincee della Grande Guerra

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il prossimo 24 febbraio si compiranno 2esatti dall’invasione russa dell’e Kiev entrerà nel terzo anno di resistenza. Laè in stallo. Fra gli analisti si sprecano i paragoni con ledel primo conflitto mondiale. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che negli ultimi 12 mesi il suo esercito ha sparato più proiettili di artiglieria da 155 millimetri (per cannoni) di quanti ne produce l’intera industria mondiale degli armamenti nello stesso periodo di tempo. Ma il fronte è fermo. La Russia ha conquistato il 20% circa del territorio ucraino, mettendo saldamente le mani sul Donbass, a Est. Certo, Putin ha fallito rispetto all’obiettivo massimo di duefa: la rapida conquista di Kiev, tramite una blitzkrieg. Unalampo per spodestare la ...