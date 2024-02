Ucciso orso M90 | On Brambilla | “Atto di arroganza e crudeltà”

A travolgere l’uomo, mentre attraversava sulle strisce pedonali in Corso Umberto I, a Napoli, con la moglie, ricoverata in ospedale, sarebbe stata ... (2anews)

Nel decreto firma to dal presidente della Provincia autonoma l’animale era indicato come pericoloso. Giorni prima aveva inseguito una coppia di ... (repubblica)

La caccia grazie al radiocollare, poi il colpo di fucile. Così è stato ucciso, in val di Sole, l'orso M90. È stato rintracciato martedì dalla squadra della ...Da Alessandro Gassmann a Vittoria Brambilla, vip e personaggi famosi protestano sui social per l'uccisione dell'orso M90 in Val di Sole, in Trentino. E invitano tutti alla manifestazione ...L'uccisione dell'orso M90 in Trentino ha scatenato la rabbia degli animalisti che chiosano: "Adesso basta esecuzioni!".