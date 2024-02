Tutto l' universo YSL Beauty da scoprire in una sola location | Rinascente Milano

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Al sesto piano didall'8 febbraio all'11 marzo, apre un pop up super tecnologico, dedicato al meraviglioso mondo di YSL, il brand più amato dalle cosmetic victims. In occasione delFair, la manifestazione dedicata all’, gli aficionados del brand e non solo potranno immergersi in tutta la sua coolness. Eccovi le esperienze da non perdere