Tutti pazzi per i gatti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Passo felpato, pelo morbido e carattere indipendente. Quella del gatto contro il cane è una faida vecchia come il tempo, ma, almeno nella moda, i felini pare proprio stiano guadagnando terreno in termini di popolarità. Proprio nelle scorse settimane la top model Claudia Schiffer ha partecipato alla première londinese di “Argylle” portando con sé il suo gatto, Chip, in uno zaino personalizzato completo di cupola di plastica trasparente per garantire che i fotografi potessero catturare le migliori espressioni dello Scottish Fold. Chip, infatti, recita nel nuovo thriller, diretto dal marito della Schiffer, Matthew Vaughn. Ma Chip non è soltanto un attore, è anche un gatto-influencer: ha un account Instagram dedicato (con oltre 14.000 follower!) e di recente ha lanciato una "paw-tobiography" dal titolo “Blue Chip- Confessions of Claudia Schiffer’s Cat”: un libro illustrato che racconta ...