Tutti i numeri delle elezioni presidenziali in Azerbaigian

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Baku, 7 feb. (askanews) – L’va alle urne per leanticipate. Un voto simbolico per il Paese e pieno di dati eda esaminare. Eccone alcuni, in particolare nel segno del numero 7. Le votazioni sono state convocate il 7 dicembre 2023 e si svolgono oggi, 7 febbraio 2024. Il mandato presidenziale è di sette anni. Si contano sette candidati: oltre al capo di stato Ilham Aliyev, candidato del Partito Nuovo, Fazil Mustafa, candidato dei liberali del Grande Ordine, Elsad Musayev, del partito Grande, il presidente del Fronte popolare Gudrat Hasanguliyev, il socialdemocratico del Fronte nazionale Razi Nurullaev e gli indipendenti Zahid Oruj e Fuad Aliyev. Nel Paese sono stati istituiti 6.537 seggi, di questi 26 nei ...