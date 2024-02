Turismo | sempre più coppie straniere si sposano in Italia | + 22% in un anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 febbraio 2024 - Sonodi più, arrivano soprattutto dall’America. E si portano dietro parecchi invitati senza badare troppo a spese: per il sì scelgono soprattutto la Toscana madi più la Puglia. Prediligono i luoghi insoliti, come le vigne, o le atmosfere da favola, come quelle dei castelli o delle residenze storiche. Perdono quota i tradizionali alberghi e ristoranti. È la fotografia dei matrimoni di stranieri celebrati innel 2023. Il settore del Destination Wedding ha archiviato il 2023 con un fatturato in crescita del 34%: dai 600 milioni di euro del 2022 agli 803 milioni di euro del 2023. Nel complesso si stima che nel 2023 siano stati oltre 13.600 i matrimoni dicelebrati in, cioè il 22,3% in più rispetto al 2022. In crescita ...