Tumori | dove curare quali | la classifica per patologie delle migliori strutture da Nord a Sud LA MAPPA

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) IlItalia è sempre in vetta, davanti al Centro, alle classifiche per numero di interventi di chirurgia oncologica, un indicatore di affidabilitàsanitarie che...

Firenze, 7 febbraio 2024 – Careggi in pole position per la cura del tumore al polmone e alla prostata. Pisa invece si distingue per la cura del ... (lanazione)

L'annuncio della malattia di Re Carlo è stato un fulmine a ciel sereno per la famiglia reale e per i fan della Corona inglese. L'attuale monarca «ha un cancro e ha iniziato ...Resta forte la differenza tra nord e sud. “Un divario di cura che si traduce in minori aspettative di vita e più alti tassi di mortalità per le patologie più gravi” ...Il Nord Italia è sempre in vetta, davanti al Centro, alle classifiche per numero di interventi di chirurgia oncologica, un indicatore di affidabilità delle strutture sanitarie ...