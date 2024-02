Tuffi | Mondiali | Marsaglia in finale nel trampolino tre metri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Lorenzovola inneltreai campionati del mondo di Doha. L'azzurro si qualifica con 372.50 che valgono il dodicesimo e ultimo posto utile. Veramente notevole la semidel 27enne romano – tesserato per Marina Militare e CC Aniene, oro europeo a Roma 2022 – che inizia come meglio non potrebbe con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (65.10) armonioso e delicato in ingresso e con un doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (73.10) di alto livello; prosegue con un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (63.00) equilibrato, forse poco premiato dai giudici, e con un triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (38.50) scarso in ingresso, per un errore nel presalto (troppa tavola presa al momento dello stacco); si riprende con un triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato giusto per velocità e pulizia (66.30) e un quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (66.50) d'eccellenza, che gli regala la secondairidata consecutiva dalla carriera dai 3: come lui solamente Klaus Dibiasi (Belgrado 1973 e Calì 1975), Giorgio Cagnotto (Belgrado 1973, Calì 1975 e Berlino 1978) e Nicola Marconi (Barcellona 2003, Montreal 2005 e Melbourne 2007). Davanti a tutti, padrone assoluto e con un posto prenotato sul gradino più alto del podio, c'è il cinese Xie Siyi con 518.00.il programma alle 18.30, preceduta alle 13.00 da quella dal sincro 3femminile con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, bronzo mondiale in carica e già certe della qualificazione olimpica, in gara con aspettative importanti.