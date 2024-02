Tuffi | Mondiali Doha 2024 | nel trampolino 3m maschile oro e argento Cina con Wang e Xie | bronzo per Olvera Marsaglia lontano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ladomina la garadel3m diaidi. Zongyuansi prende la medaglia d’oro con 538.70 punti, dominando la gara dall’inizio alla fine. Per lui si tratta della terza vittoria iridata consecutiva ed eguaglia così il suo connazionale He Chong. Medaglia d’per l’altro cinese Xie Siyi, campione olimpico in carica, che ha chiuso con 516.10. Completa il podio il messicano Osmar, già oro nel1m, che conclude con lo splendido punteggio di 498.40 ed è. Quarto classificato ma decisamente distante da una medaglia il colombiano Uribe, davanti al francese Bouyer e al britannico Haslam. Chiude 12esimo Lorenzo ...

Doha, 7 feb. - (Adnkronos) - Scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono ... (liberoquotidiano)

Doha, 7 feb. – (Adnkronos) – Scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono ... (calcioweb.eu)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26: Grandi favoriti, ovviamente, i cinesi Wang e Xie, grande battaglia per la medaglia di bronzo e per ... (oasport)

Sorridono comunque Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che non in una delle loro migliori giornate, chiudono ottave con 260.28 punti la finale nel sincro da 3 metri che apre il pomeriggio della sesta ...Elena Bertocchi e Chiara Pellacani scendono giù dal podio iridato, non perdendo però ambizioni e fiducia in vista delle Olimpiadi di Parigi cui sono qualificate dallo scorso luglio. Ai Mondiali di Doh ...MONDIALI 2024 - Elena Bertocchi e Chiara Pellacani non vanno oltre l'8° posto nella finale del trampolino sincro 3 metri femminile. Oro alla solita Cina.