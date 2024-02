Tuffi | doppietta cinese dai tre metri maschili ai Mondiali Marsaglia chiude dodicesimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La Cina piazza un’altraaidi Doha. Wang Zongyuan conferma il titolo iridato vinto sei mesi fa a Fukuoka nell’individuale maschile dai tre, riuscendo anche a migliorare di qualche decimo di punto il punteggio ottenuto in Giappone. Ilha concluso con 538.70 al termine di una prova semplicemente stellare ed in cui spiccano ovviamente i 100.70 punti conquistati con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Medaglia d’argento per Xie Siyi, che ha terminato la sua finale con 516.10. Xie ha dovuto inseguire il connazionale fin dal primo tuffo, vedendo il proprio divario allungarsi sempre di più tuffo dopo tuffo. Si conferma ancora sul podio iridato il messicano Osmar Olvera Ibarra (498.40), cheun Mondiale individuale strepitoso visto che ha vinto anche l’oro dal metro, ...