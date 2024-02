Tucker Carlson intervisterà Putin

Kevin Spacey sembra essere tornato per davvero. Il premio Oscar, in ottima forma, è stato protagonista di un' intervista (fittizia) su YouTube con ... (ilgiornaleditalia)

Tucker Carlson è il giornalista americano che ha intervistato Putin in Russia, da sempre vicino a Trump è l'ex anchorman di Fox.Il giornalista statunitense Tucker Carlson ha annunciato che nei prossimi giorni intervisterà il presidente russo Vladimir Putin: sarà il primo giornalista occidentale a intervistare Putin dall’inizio ...A Sanremo in testa la “Pazza” Loredana Bertè MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024 Clamoroso Volte in cui Caroline Kostner è caduta...(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica - News archiviata in #TeleradioNews ...