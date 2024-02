TS – la nuova Juve di Allegri con il 4-3-3 o il 3-4-2-1

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 2024-02-07 12:03:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Se negli ultimi mesi di questa stagione gli acciacchi dell’uno e l’esigenza di gestire l’impatto col grande calcio dell’altro rendono possibile, e forse ideale, alternare Federico Chiesa e Kenan Yildiz, appare difficile, e poco produttivo, protrarre l’alternanza anche nella prossima stagione, qualora Chiesa rinnovi e rimanga in bianconero. È vero che il prossimo anno lantus tornerà verosimilmente a giocare la Champions e questo garantirebbe spazi e minutaggio per entrambi anche nel 3-5-2, ma da un lato sarebbe uno spreco rinunciare a uno dei due, se Yildiz proseguirà nella sua maturazione come è normale che faccia, e dall’altro sarebbe complicato gestire uno dei due come riserva. Perché è vero che ci sarà spazio per tutti, ma è anche vero che ci saranno ...

Milioni a chi partecipa e soprattutto a chi va più avanti: club come Manchester City e Real Madrid aumenteranno il vantaggio sugli altri. E anche in ...Se Fede resterà, l'attacco dei bianconeri dovrà far coesistere lui, il turco e il serbo. Il modulo non sarebbe un ostacolo perché Max sceglie in base ai giocatori ...