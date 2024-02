TS – “Juve è un sogno Montero un riferimento | mi sta aiutando così”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 2024-02-06 21:35:19 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Gabriele Finocchiaro, che contro la Lazio si è tolto la soddisfazione di realizzare il primo gol nella Primavera bianconera, è stato ospite della diretta Twitch sul canale ufficiale dellantus. Classe 2006, esterno sinistro e seconda punta della giovane squadra allenata da mister Paolo, Finocchiaro ha dimostrato di avere le idee già assolutamente chiare. Finocchiaro e il gol alla Lazio Finocchiaro ha parlato del suo gran gol alla Lazio: “È un gol che mi è venuto in maniera spontanea, naturale: sono le cose più belle. Mi fa piacere sentire dire che ho fatto un grande gol, mi fa piacere e non posso che esserne felice. L’ho rivisto un sacco di volte in queste ore, non mi stanco mai di guardarlo. Nel momento in cui ero in campo, la cosa che mi è piaciuta è stata la rapidità con ...