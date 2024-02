Truffa con il phishing | banca condannata a risarcire una cliente per 50mila euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una donna veronese è stata risarcita dalla propriaper unacon metodi di. La decisione di imporre il risarcimento è stata dell’arbitrorio finanziario, che ha sancito la responsabilità dell’istituto di credito nell’ambito della sicurezza informatica. Alla donna sono stati assegnaticome compenso per i danni subiti. La pronuncia dell’arbitrorio finanziario, favorevole alla vittima di, conferma inoltre la necessità di agire attivamente in casi si rimanga vittime di truffe online via mail o via cellulare. Anche davanti al rifiuto della propriadiquanto perso, si può comunque ottenere un indennizzo.ta con il ...