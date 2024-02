True Detective | Night Country | Nic Pizzolatto | Il plot è così stupido | ma io non c' entro niente

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nicpunta il dito contro la stupidità di certi snodi narrativi della quarta stagione diprendendo le distanze dalla serie che ha creato. Il creatore di, Nic, boccia senza appello la quarta stagione,,prendendone le distanze e definendo stupidi gli snodi narrativi. Pur rimanendo legato alla serie HBO in veste di produttore esecutivo,non è più showrunner da tempo e ha ceduto il passo a Issa López, regista e co-sceneggiatrice di tutti e sei gli episodi della quarta stagione. Nelle dichiarazioni tranchant fatte in un post sui social media poi cancellato, lo scrittore ha preso le distanze con energia dallo show ...

In True Detective : Night Country le atmosfere ci riportano ai mondi di John Carpenter e David Lynch , in particolare guardando verso La cosa e Twin ... (movieplayer)

Sarà caricato on demand e in streaming in anticipo, sabato 10 febbraio, il quinto e penultimo episodio di True Detective: Night Country nuova stagione del ...Sky ha annunciato che, rispettando la scelta di proporre la serie in contemporanea con gli USA, il quinto episodio di True Detective: Night Country arriverà su NOW il 10 febbraio.