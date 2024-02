Trovato morto il regista Carlo Formigoni | il corpo rinvenuto sugli scogli dopo ore di ricerche

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La notizia della morte del registra, di origine lombarda ma da tempo residente a Ostuni, ha gettato nello sconforto amici e colleghi: "Inventore del Teatro Ragazzi e rappresentante della storia del Teatro in Italia, ha creato un teatro personalissimo che continuerà a restare vivo, palpitante e autentico"

Teramo - Il corpo senza vita di Dino Taraschi, 84 anni, è stato ri Trovato in una scarpata vicino alla zona in cui si stavano svolgendo le ricerche a ... (abruzzo24ore.tv)

L'articolo Savelletri : ritrovato il corpo del regista Carlo Formigoni <small class="subtitle"> Rinvenuto morto dopo dodici ore di ricerche in ... (noinotizie)

Secondo alcuni teorici della cospirazione, dal 2016 viviamo in un internet popolato da soli bot. Anche questo articolo - per loro - è scritto da un bot.Si sono concluse intorno alle 7 di questa mattina le ricerche del noto regista teatrale Carlo Formigoni, del quale si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. Il 90enne originario di Mantova, ma.Il famoso cineasta era di origine lombarda e viveva da tempo a Ostuni, tra i trulli, in una masseria di Cisternino. Da quanto si apprende si era fatto accompagnare da un taxi nei pressi del lido ...