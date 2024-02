Tridico si candida alle europee | “Sarò capolista del Movimento 5 Stelle al Sud”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’ex presidente dell’Inps, Pasquale, saràtoelezionicon il. La conferma arriva dallo stessoin un’intervista a la Repubblica, spiegando che sarànella circoscrizione Sud. “Ho accettato la proposta di Conte,nel collegio del Sud”, annuncia l’ex presidente dell’Inps che si dice “contento ed emozionato” per il suo “battesimo politico”. L’economista spiega di aver deciso dirsi “come indipendente”, accettando “di guidare la scuola di formazione politica del”. Per il momento, quindi, non si iscriverà alsi...