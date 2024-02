Trentino | ucciso orso M90 in Val di Sole Animalisti annunciano battaglia

Nel decreto firma to dal presidente della Provincia autonoma l’animale era indicato come pericoloso. Giorni prima aveva inseguito una coppia di ... (repubblica)

fu ucciso dall’orsa JJ4 sul Monte Peller, sempre in Val di Sole, poco sopra la casa in cui abitava con la famiglia. Sempre in primavera JJ4, separata dai suoi cuccioli, è stata catturata e rinchiusa ...L'orso M90 è stato ucciso. Nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio 2024, è stata data esecuzione dal Corpo Forestale al decreto firmato stamattina dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio ...È stato prelevato e ucciso l’orso M90, l’esemplare di due anni e mezzo ...poche ore dopo il decreto firmato ieri mattina dal presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che ha incaricato ...