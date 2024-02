Travolto e ucciso a 15 anni da ubriaco senza patente | la rabbia dei genitori | “Quattro anni al pirata? Non vogliamo crederci”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Non possiamo pensare che il giudice accetti il patteggiamento a 4e che rimetta in strada un individuo che guidava, che era già in prova ai servizi sociali per altri reati che aveva commesso, andava a 80 orari su una strada dove il limite è di 50 ed era alla guida di un furgone della ditta in cui lavorava ma che aveva preso in modo indebito. Sarebbe come uccidere Valentino per la seconda volta". Domani mattina saranno in aula, Emilia e Raffaele, idi Valentino Colia, il 15enne che lo scorso 17 luglio è statosulle strisce pedonali da un furgone guidato da Bodgan Pasca, romeno di 33. A sei mesi e mezzo dal drammatico incidente in viale Kennedy a Garbagnate, ...