Travaglio a La7 | “Non credo che tornerà il Duce ma in Italia un fascismo meno targato è presente Ed è di destra | di sinistra e di centro”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Ilsomigliava molti d alcuni tratti caratteristici della nostra società, per questo motivo ebbe così tanto consenso. Mussolini diceva: come fai a non diventare padrone in un paese di servi? Quando mi dicono che c’è il pericolo del, io mi metto a ridere“. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco, che a Otto e mezzo (La7) esclude il pericolo incombente delin, ma sottolinea: “A me preoccupa molto di più che tante forze politiche in questi anni abbiano cavalcato per esempio l’amore di una certaper l’uomo forte e il salvatore della patria, che però non aveva più la camicia nera e l’orbace, ma spesso era un tecnocrate o un banchiere. Mi preoccupano il conformismo, l’incapacità del senso critico, il servilismo per i potenti ...