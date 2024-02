Trattori | Prandini Coldiretti | ‘non siamo filogovernativi | lavoriamo per risposte’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 feb. – (Adnkronos) – ”Non, ma ogni giornoper dare risposte alle imprese agricole”: lo sostiene il presidente di, Ettore, in una intervista a ‘la Stampa’. Quella della Ue sui fitofarmaci, dice, ”è una risposta a mesi di nostre lotte e al nostro incontro con la presidente Von der Leyen dopo la manifestazione a Bruxelles dei giorni scorsi”. Sulla ‘protesta dei’ premette: “la più grande organizzazione agricola nella Ue ed abbiamo il dovere di trasformare le proteste in proposte concrete. Allainteressa dare risposte alle imprese agricole come abbiamo fatto sulla carne sintetica, sugli accordi di libero scambio dal Ceta al Mercosur, sulle pratiche sleali”. “Sono alcune delle principali preoccupazioni della protesta ma anche alcune della nostre storiche battaglie che spesso abbiamo combattuto da soli.stati i primi a protestare contro le politiche ambientali folli dell’ex commissario Timmermans e in Europa abbiamo chiesto di fermare le importazioni di cibi extracomunitari nel rispetto del principio di reciprocità” spiega. ”Noiuna forza di rappresentanza eogni giorno per dare risposte alle imprese agricole. La cultura di governo è nel nostro dna, ben diversa – afferma – dall’essere. Abbiamo proposto la legge contro il cibo da laboratorio raccogliendo 2 milioni di firme». Ma le richieste di Riscatto Agricolo o degli Agricoltori Traditi sono fondate? «Le richieste non mi sembrano proprio univoche e in molti casi sono copiate punto per punto dalle nostre. Basti pensare che spesso non si sono neanche accorti che il risultato era stato già incassato come per la carne sintetica?”. L'articolo CalcioWeb.