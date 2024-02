Trattori in partenza verso Sanremo | “Portiamo la nostra protesta all’Ariston”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) –2024. Una delegazione di quattro giovani agricoltori con 15 mezzi partirà questa sera alle 20 dal presidio di Melegnano (Milano) e raggiungerà in nottata. La rappresentanza, simboleggiata dalla bandiera italiana, chiederà di poter salire sul palco del teatro Ariston e in diretta, illustrare brevemente i motivi della grande mobilitazione.

Grosseto , 7 febbraio 2024 – conclusa la manifestazione degli agricoltori a Grosseto . In circa 30, con i rispettivi Trattori , hanno trascorso la ... (lanazione)

Stasera una delegazione ristretta di quattro giovani agricoltori del movimento Riscatto Agricolo partirà da Milano con 15 mezzi per chiedere di parlare dal palco del Festival ...Grosseto, 7 febbraio 2024 – Conclusa la manifestazione degli agricoltori a Grosseto. In circa 30, con i rispettivi trattori, hanno trascorso la notte nelle campagna intorno al capoluogo della Maremma, ...In piazza e sul palco, i trattori divisi nella protesta. Le tante anime della protesta, domani la mobilitazione guidata da Calvani. Riscatto Agricolo venerdì sul Gra. (ANSA) ...