Trattori | in 15 sul palco dell' Ariston

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 17.45 "Attendiamo migliaia di mezzi,frae camion, per la manifestazionea settimana prossima a Roma.Potrebbe tenersi al Circo Massimo". Così Calvani,leader di Cra Agricoltori traditi. "Non sappiamo il giorno esatto,presumibilmente nella seconda metàa settimana.Non vogliamo bandiere dei partiti, né politici". Domani prende il via la mobilitazione e si riempiranno i presidi intorno alla capitale, dice. "Accettiamo la proposta di Amadeus.15vanno a Sanremo. Una delegazione salirà sul".