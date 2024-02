Trattori e agricoltori | TeleMeloni è diventata RaiColdiretti Porta più gente Prandini che il potente Lucio Presta

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La Rai cambia soprannome, dopodiventa. La tv pubblica, infatti, è letteralmente invasa da esperti di ogni tipo in tutti i programmi. L'aspetto che hanno in comune è uno, provengono tutti dal mondo della Coldiretti. Tingeranno di giallo pure il cavallo Rai, ironizza Il Foglio. Un intero palinsesto sembra il loro gazebo, Viale Mazzini la loro fattoria. E’ Rai Coldiretti. A "Unomattina" hanno distaccato l’esperto di cicoria Coldiretti; ai "Fatti vostri" c’è il tutor del verde Coldiretti. Se l’argomento è la pera, la parola passa a Daniele Taffon, che, insieme a Tiberio Timperi, vi suggerisce il buon radicchio. Si tratta del titolare della rubrica "Spesa amica", ma sempre di Coldiretti, l’associazione che come dice il presidente, a "Geo", su Rai 3, vanta un milione e mezzo di iscritti e che ha come ...