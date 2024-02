Transizione ecologica | Snam annuncia un market test sull’idrogeno

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Potrebbe coprire quasi 1/4 del fabbisogno energetico dell’Italia entro il 2050 Oggi, 7 febbraio 2024,ufficialmente unsull'idrogeno in Italia in collaborazione con Confindustria. Si tratta di un’indagine che mira a raccogliere dati e informazioni sulla domanda e l’offerta di idrogeno in un determinato mercato o settore. L’obiettivo è valutare lo