Tramezzani – Il Napoli sta tornando piano piano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) PAOLOA RADIO MARTE: “TRE PUNTI FONDAMENTALI COL VERONA, ILSTA”“Col Verona ilha conquistato tre punti importanti – ha detto l’allenatore nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte -, ilnon deve avere timore di uscire da questa situazione difficile, le streghe stanno svanendo e gli azzurri hanno avuto una grande reazione, ritrovando un grande calciatore come Kvaratskhelia. Inoltre, stai ritrovando Lindstrom e da Ngonge hai avuto una risorsa in più. Per come si era messa la partita, la vittoria con il Verona in rimonta ha grande importanza. I tasselli stannoal proprio posto. La percentuale di conquista del quarto posto non sono ...