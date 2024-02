Tragedia sulla Alpi Francesi | morto lo scialpinista Marco Ferrari | imprenditore di Varese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)– Uno scinista italiano,di 55 anni, residente in provincia di, èa seguito delle ferite riportate in una caduta sulle. L'incidente – secondo quanto riporta l’ANSA - è avvenuto domenica scorsa nei pressi di Chamonix, in Alta Savoia. La vittima, assieme ad alcuni compagni, stava rientrando a valle dopo un'escursione quando è scivolato su un pendio e ha urtato il terreno con il capo. Sul posto è intervenuto il Peloton d'haute montagne con il medico.ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito all'ospedale di Ginevra, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Il decesso è avvenuto nelle ore successive al ricovero. ...