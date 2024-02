Traffico Roma del 07-02-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Luceverdementre ascolto in tangenziale per un incidente avvenuto nelle scorse ore code verso San Giovanni tra la Salaria e Batteria Nomentana sempre in questa direzione altre cose tra Corso Francia via dei Campi Sportivi sul raccordo abbiamo coda in carreggiata interna tra la Nomentana e la 24 in esterna code tra la 24 e via Tiburtina a causa di un incidente in uscita allo svincolo di via Tiburtina difficoltà di circolazione sulla Appia Pignatelli anche per un incidente tra vicolo della Basilica via dell’Almone per lavorirallentato sulla Tiburtina tra via di Salone il viale del Tecnopolo verso Tivoli auto sulla Pontina tra la Colombo e Spinaceto in direzione Pomezia infine il trasporto pubblico interventi di rinnovo all’infrastruttura della ferrovianord sulla tratta Acqua Acetosa Montebello i lavori si svolgono ...