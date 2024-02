Traffico Roma del 07-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sulla tangenziale incidente all’altezza di piazza Gondar in direzione San Giovanni lunghe code da Corso Francia perintenso si procede verso il Foro Italico tra Tiburtina e la Salaria e sulla Salaria rallentamenti e code tra la tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe in entrambi i sensi di marcia sulla Flaminia per un incidente avvenuto in precedenza ti rallenta tra Prima porta e Malborghetto In quest’ultima direzionefortemente rallentato sulla Tiburtina tra via di Salone Setteville verso Tivoli Vi ricordo che sono in Corso lavori con restringimento di carreggiata disagi anche versotra albuccione e Setteville incidente sulla laterale di via Cristoforo Colombo all’altezza di via Laurentina verso il centro ad Ostia in via delle Baleniere incidente nei pressi di ...