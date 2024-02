Traffico Roma del 07-02-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto a causa di un incidente sul tratto Urbano della A24 si procede in coda dalla tangenziale a Tor Cervara Verso il raccordo lunghe code dovute a un incidente anche sulla via Flaminia tra Prima porta e Malborghetto In quest’ultima direzione sul raccordo abbiamo rallentamenti e code a tratti in carreggiata esterna tra la puntina e la Tuscolana auto in coda in via del Foro Italico tra Corso Francia e la Salaria con direzione San Giovanni sulla Tiburtina per lavori in corso si procede in fila tra via di Salone e viale del Tecnopolo verso Tivoli a Primavalle per incidente si rallenta in via Pietro Gasparri nei pressi di largo nella Mortara incidente anche sul viale del Muro Torto attenzione ai rallentamenti per i dettagli di queste di altre notizie potete sempre consultare il sitoluceverde.it da Manuel Porretta è ...