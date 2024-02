Traffico Roma del 07-02-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via del Foro Italico per un incidente code Corso Francia e la Salaria in direzione San Giovanni incidente disagi alsu Lungotevere degli Inventori altezza Piazza Augusto Righi per interventi di scavo chiusa alla Salaria tra Panama e via Bruxelles e tra via Yser e viale Liegi il tutto in direzione del centro modifiche anche sulle vie adiacenti proseguono gli interventi di rinnovo all’infrastruttura della ferrovianord sulla tratta Acqua Acetosa Montebello i lavori si svolgono in orario notturno le ultime partenze sulla tratta urbana alle ore 22 da Piazzale Flaminio e alle 22:10 da Montebello dalle 22 fino al termine del servizio ATV bus sostitutivi In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...