Traffico Roma del 07-02-2024 ore 15 | 30

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Luceverdetrovati all’ascolto si procede in coda in via del Foro Italico tra Tor di Quinto e la Salaria In entrambe le direzioniin coda sulla Ostiense Tra via di Malafede e il raccordo in direzione del centro auto in coda in via della Camilluccia tra Piazza Walter Rossi e la galleria Giovanni XXIII In quest’ultima direzione per incidente si rallenta in via di Rocca Cencia nei pressi di via Aselli a Gianicolense per lavori fino alle 17 divieto di transito in via Fonteiana tra via di Donna Olimpia e via Abate ugone sulla Salaria proseguono gli interventi di scavo la strada è chiusa in direzione del centro via Panama in via Bruxelles e tra via Iser e viale Liegi modifiche anche sulle vie adiacenti attenzione dunque alla segnaletica sul posto per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...