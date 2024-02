Traffico Roma del 07-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità alle porte disono presenti alcuni presidi sulla carta altezza Formello a Testa di Lepre sulla Nomentana altezza Sant’Alessandro sulla Gianicolense per lavori via Fonteiana è chiusa fino alle 17 tra via di Donna Olimpia e via Abate ugone in Piazzale Gregorio VII lavori e riduzione di carreggiata via del Crocefisso lavori stradali notturni in via Cristoforo Colombo Cristoforo Colombo efina all’altezza di Vitinia In collaborazione con Luce Verde infomobilità